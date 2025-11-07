07 de novembro de 2025
VOTAÇÃO

Moraes e Dino negam recurso e mantém condenação de Bolsonaro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Marcelo Camargo:Age?ncia Brasil
Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), votaram nesta sexta-feira (7) pela rejeição dos recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros cinco condenados por envolvimento na tentativa de golpe de 2022.

Além de Bolsonaro, os recursos negados incluem os de Almir Garnier Santos (ex-chefe da Marinha), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Alexandre Ramagem (ex-diretor da Abin e deputado federal), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI) e Anderson Torres (ex-ministro da Justiça).

Os embargos apresentados pelas defesas alegavam omissões e contradições na decisão anterior do Supremo, mas Moraes afirmou que todos os pontos foram devidamente tratados no julgamento. Esse tipo de recurso não muda o resultado da condenação, servindo apenas para questionar pontos técnicos ou pedir esclarecimentos.

O julgamento é feitono plenário virtual da Primeira Turma do STF e ainda aguarda os votos dos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia. Luiz Fux não participa da análise, pois deixou o colegiado.

As defesas também pretendem recorrer novamente por meio de “embargos infringentes”, mas essa possibilidade só é válida se houver ao menos dois votos favoráveis aos réus, o que não aconteceu até agora.

Entre os oito condenados pelo Supremo por participação na trama golpista, seis são militares. A expectativa é que cumpram pena em quartéis do Exército e da Marinha, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, também condenado, deve ficar na Papuda ou em prisão domiciliar.

*Com informações da Folhapress

