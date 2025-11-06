06 de novembro de 2025
NOVELA DA VIDA REAL

Globo se manifesta após denúncia de Taís Araújo contra Dias

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/TV Globo
O caso aconteceu durante as gravações do remake de Vale Tudo, encerrado em outubro.
A TV Globo divulgou nota oficial nesta quarta-feira (5) sobre a denúncia feita por Taís Araújo ao setor de compliance da emissora contra a autora Manuela Dias. O caso aconteceu durante as gravações do remake de Vale Tudo, encerrado em outubro, e ganhou repercussão após a atriz afirmar que se sentiu desrespeitada durante uma discussão com a roteirista.

Leia mais: Afinal, o que rolou entre Taís Araújo e autora de 'Vale Tudo'?

Em comunicado enviado à Folha de S.Paulo, a emissora afirmou ter “muito orgulho” da produção e destacou o compromisso com a diversidade. “Vale Tudo reforça também o compromisso de toda a Globo com a diversidade”, disse a nota.

Segundo o jornal, Taís procurou Manuela em agosto para questionar os rumos da personagem Raquel, apontando a repetição de estereótipos de sofrimento associados a pessoas negras. O diálogo teria se tornado tenso após a autora discordar das críticas.

