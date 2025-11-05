Pitta marca nos acréscimos e Bragantino vence o Corinthians
Após três vitórias seguidas, o Corinthians foi derrotado na noite desta quarta-feira (05) pelo Red Bull Bragantino, pela 32ª rodada do Brasileirão. O time do interior foi buscar a vitória nos acréscimos, com gol do centroavante paraguaio Isidro Pitta, que entrou no decorrer da partida.
O Bragantino abriu o placar ainda no primeiro tempo com Eduardo Sasha, de pênalti. O Corinthians chegou ao empate na etapa final, com Yuri Alberto. O Bragantino, porém, foi buscar os três pontos aos 46 minutos do segundo tempo.
O Corinthians teve dois expulsos na partida. Aos 14 minutos da etapa inicial, o volante José Martínez foi expulso. Já nos minutos finais, o volante Charles também recebeu um cartão vermelho em uma confusão com Jhon Jhon.
O Corinthians volta a campo no domingo, quando enfrenta o Ceará, na Neo Química Arena. O Bragantino, por sua vez, joga no sábado, quando enfrenta o São Paulo, na Vila Belmiro.
RB BRAGANTINO
Cleiton; Agustín Sant'Anna (Vanderlan), Pedro Henrique (Gustavo Marques), Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho (Gustavinho) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Isidro Pitta), Eduardo Sasha e Nacho Laquintana (Davi Gomes).
CORINTHIANS
Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Maycon); Raniele (Fabrizio Angileri), José Martínez, Breno Bidon (André Carrillo) e Rodrigo Garro (Charles); Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto.
Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Árbitra: Edina Alves Batista
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
Gols: Eduardo Sasha (46'/1ºT), Yuri Alberto (21'/2ºT) e Isidro Pitta (46'/2ºT)
Cartões amarelos: Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba, Gabriel, Isidro Pitta, Eduardo Sasha e Alix Vinicius (RBB); Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri e André Carrillo (COR)
Cartões vermelhos: José Martínez e Charles (COR)