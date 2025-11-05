O Brasil tinha 34 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que viviam em união conjugal em 2022, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (5).

A maior parte dessas crianças (86,6%) estava em uma união consensual - 29,6 mil em números absolutos. Segundo o IBGE, a categoria engloba pessoas que viviam em companhia de cônjuge, mas sem casamento civil ou religioso, e pessoas em união estável registrada em cartório.

Os dados mostram que 7% das crianças e adolescentes nessa faixa etária com união conjugal são casadas no civil e no cartório. Outros 4,9% são casados apenas no civil; e 1,5%, somente no religioso.