O atrito começou em agosto, quando Taís procurou Manuela para discutir o desenvolvimento da protagonista. A atriz reclamou que sua personagem era “mais uma mulher negra escrita para sofrer demais” e relatou cobranças de movimentos negros por sua representação na trama. A conversa terminou em discussão, e Taís levou o caso ao compliance da emissora.

A atriz Taís Araújo, 46, registrou denúncia contra a autora Manuela Dias no setor de compliance da TV Globo, após desentendimento sobre os rumos da personagem Raquel Acioli no remake de Vale Tudo, assim apurou a Folha de S. Paulo.

Manuela, por sua vez, também formalizou queixa contra Taís, alegando quebra do código ético e discordando de que o debate racial tenha sido levado ao público. Desde então, as duas não se falam. Nem a Globo e nem as artistas comentaram o caso.

Segundo o Metrópoles, o presidente do Sindicato dos Artistas do Rio (Sated-RJ), Hugo Gross, comentou a denúncia e disse que o órgão não foi procurado oficialmente. Ele sugeriu que Taís pode ter sido motivada por vaidade e afirmou que “banalizar” questões raciais prejudica o debate. “Tem que parar com isso, a vida não é isso. Hoje, qualquer coisinha é ‘ah, porque o negro não tem voz’. Isso já passou”, declarou ao portal.

Gross ainda defendeu que a emissora tem oferecido mais espaço a atores negros e que o trabalho deve prevalecer sobre divergências. “O ator tem que executar e agradecer, se tiver humildade”, completou.