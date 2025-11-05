Zohran Mamdani, de 34 anos, fez história ao ser eleito prefeito de Nova York neste 5 de novembro. Ele será o primeiro muçulmano e o primeiro africano a comandar a cidade, além de ser o mais jovem a ocupar o cargo desde 1892. As informações são da BBC.

Leia mais: Putin e Trump reacendem temor de nova Guerra Fria

Sem apoio do partido e com poucos recursos, Mamdani derrotou o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa, numa vitória considerada surpreendente. Ligado à ala progressista dos democratas, ele defende creche gratuita, transporte público acessível e maior intervenção do Estado na economia.