Zohran Mamdani, de 34 anos, fez história ao ser eleito prefeito de Nova York neste 5 de novembro. Ele será o primeiro muçulmano e o primeiro africano a comandar a cidade, além de ser o mais jovem a ocupar o cargo desde 1892. As informações são da BBC.
Sem apoio do partido e com poucos recursos, Mamdani derrotou o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa, numa vitória considerada surpreendente. Ligado à ala progressista dos democratas, ele defende creche gratuita, transporte público acessível e maior intervenção do Estado na economia.
Apesar do entusiasmo com sua eleição, Mamdani enfrenta grandes desafios. Ele promete enfrentar as elites financeiras da cidade e manter suas posições críticas em temas internacionais, como o conflito em Gaza. Mas, para governar, terá de negociar com líderes democratas moderados e o empresariado local.
Sua vitória simboliza a ascensão de uma nova geração de políticos de esquerda nos Estados Unidos, e coloca Nova York novamente no centro das disputas ideológicas do país.