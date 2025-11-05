A polêmica em torno da série “Tremembé”, do Prime Video, continuam rendendo fora da tela. Ricardo de Freitas Nascimento, conhecido como Duda, voltou a afirmar que viveu romance com Cristian Cravinhos, um dos condenados pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen. O ex-detento nega qualquer envolvimento.

Duda declarou que tem “provas” do relacionamento e lembrou detalhes do suposto namoro dentro da prisão, como cartas e presentes. “Ele é hétero, o mundo dele é outro, mas tivemos sim um caso, e posso provar”, disse. Segundo ele, Cristian chegou a fazer um coração de sabonetes e pétalas de rosa em sua cama.