A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, conhecida nas redes sociais como “Barbie Humana”, foi encontrada morta na noite de domingo (2) na casa de um defensor público na Lapa, zona oeste de São Paulo. A causa da morte ainda será determinada por exames necroscópico e toxicológico, segundo a Polícia Civil.

Leia mais: 1º 'Ken Humano' brasileiro faz transplante capilar temendo calvície

De acordo com o boletim de ocorrência, Bárbara estava na casa de Renato Campos Pinto De Vitto, de 51 anos, que relatou ter contratado os serviços sexuais da influenciadora. Ele afirmou que ela adormeceu e, pouco depois, parou de se mover. O Samu foi acionado, mas Bárbara já estava sem vida.