A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, conhecida nas redes sociais como “Barbie Humana”, foi encontrada morta na noite de domingo (2) na casa de um defensor público na Lapa, zona oeste de São Paulo. A causa da morte ainda será determinada por exames necroscópico e toxicológico, segundo a Polícia Civil.
Leia mais: 1º 'Ken Humano' brasileiro faz transplante capilar temendo calvície
De acordo com o boletim de ocorrência, Bárbara estava na casa de Renato Campos Pinto De Vitto, de 51 anos, que relatou ter contratado os serviços sexuais da influenciadora. Ele afirmou que ela adormeceu e, pouco depois, parou de se mover. O Samu foi acionado, mas Bárbara já estava sem vida.
Uma amiga do homem contou que a influenciadora caiu horas antes e machucou o olho. O caso foi registrado como morte súbita no 91º Distrito Policial (Ceasa).
Conhecida pelo visual inspirado na boneca Barbie, Bárbara acumulava mais de 54 mil seguidores no Instagram e dizia ter feito ao menos 27 cirurgias plásticas, que somavam cerca de R$ 300 mil.
As informações são do SBT.