O coração de Suzane von Richthofen, 41 anos, bate hoje por um médico de Bragança Paulista: Felipe Zecchini Muniz, 42, pai de quatro filhos e dono de uma paciência de clínico geral para lidar com os holofotes que perseguem a mulher mais famosa de Tremembé.
Felipe vive com Suzane desde que ela deixou o regime semiaberto e ganhou liberdade condicional, em 2023. Antes, o doutor manteveunião estável de dez anos com a também médica Sílvia Constantino Franco, mãe de suas três filhas, de nove, 14 e 15 anos. A convivência entre a nova madrasta e as meninas virou caso de família, e quase de tribunal.
A ex-companheira tentou reverter a guarda das filhas alegando “instinto de proteção” quando descobriu, pelas redes sociais, que o ex-marido estava com Suzane. A Justiça, no entanto, não viu perigo nenhum e manteve as crianças com o pai, ressaltando que mudar tudo “seria prematuro e temerário”. Tradução livre: melhor não mexer no vespeiro.
O casal continuou firme, casou-se e, em janeiro de 2024, deu boas-vindas ao pequeno Felipe Júnior, nascido em Atibaia. O bebê não leva o sobrenome “von Richthofen”. Suzane, inclusive, aposentou o nome de família e agora atende por Suzane Louise Magnani Muniz, adotando oficialmente o sobrenome do marido que, entre uma receita e outra, conseguiu o que parecia impossível: rebatizar a protagonista de um dos crimes mais comentados do país.
