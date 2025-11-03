O coração de Suzane von Richthofen, 41 anos, bate hoje por um médico de Bragança Paulista: Felipe Zecchini Muniz, 42, pai de quatro filhos e dono de uma paciência de clínico geral para lidar com os holofotes que perseguem a mulher mais famosa de Tremembé.

Felipe vive com Suzane desde que ela deixou o regime semiaberto e ganhou liberdade condicional, em 2023. Antes, o doutor manteveunião estável de dez anos com a também médica Sílvia Constantino Franco, mãe de suas três filhas, de nove, 14 e 15 anos. A convivência entre a nova madrasta e as meninas virou caso de família, e quase de tribunal.