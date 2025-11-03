03 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ENFRENTOU A FAMÍLIA

Médico, pai e rico: Quem é o marido de Suzane von Richthofen

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais via Correio 24 Horas
Felipe vive com Suzane desde que ela deixou o regime semiaberto e ganhou liberdade condicional, em 2023.
Felipe vive com Suzane desde que ela deixou o regime semiaberto e ganhou liberdade condicional, em 2023.

O coração de Suzane von Richthofen, 41 anos, bate hoje por um médico de Bragança Paulista: Felipe Zecchini Muniz, 42, pai de quatro filhos e dono de uma paciência de clínico geral para lidar com os holofotes que perseguem a mulher mais famosa de Tremembé.

Leia mais: Com passeio no lago e compras em bairro rico, Suzane von Richthofen vira lenda urbana

Felipe vive com Suzane desde que ela deixou o regime semiaberto e ganhou liberdade condicional, em 2023. Antes, o doutor manteveunião estável de dez anos com a também médica Sílvia Constantino Franco, mãe de suas três filhas, de nove, 14 e 15 anos. A convivência entre a nova madrasta e as meninas virou caso de família, e quase de tribunal.

A ex-companheira tentou reverter a guarda das filhas alegando “instinto de proteção” quando descobriu, pelas redes sociais, que o ex-marido estava com Suzane. A Justiça, no entanto, não viu perigo nenhum e manteve as crianças com o pai, ressaltando que mudar tudo “seria prematuro e temerário”. Tradução livre: melhor não mexer no vespeiro.

O casal continuou firme, casou-se e, em janeiro de 2024, deu boas-vindas ao pequeno Felipe Júnior, nascido em Atibaia. O bebê não leva o sobrenome “von Richthofen”. Suzane, inclusive, aposentou o nome de família e agora atende por Suzane Louise Magnani Muniz, adotando oficialmente o sobrenome do marido que, entre uma receita e outra, conseguiu o que parecia impossível: rebatizar a protagonista de um dos crimes mais comentados do país.

*Com informações do Correio

Comentários

Comentários