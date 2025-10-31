Uma operação da Polícia Militar do Amazonas resultou na apreensão de 77 barras de ouro e na prisão de seis pessoas, entre elas dois policiais militares e um civil, na quarta-feira (29), em Manaus.

O valor dos 72,5 kg de ouro apreendidos é estimado em R$ 45 milhões. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, é a maior apreensão do tipo já feita no Amazonas.

"Nós não compactuamos com qualquer tipo de conduta de um servidor, um policial, que não tinha nenhuma justificativa para estar ali, naquele momento, fazendo qualquer operação", disse Guilherme Torres, delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).