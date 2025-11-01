Nos últimos meses, o "golpe do falso advogado" tem se espalhado pelo país e preocupa tanto a advocacia quanto os cidadãos que buscam auxílio jurídico. Criminosos criam perfis falsos de profissionais, clonam escritórios reais e entram em contato com vítimas por telefone, e-mail ou aplicativos de mensagem, apresentando-se como advogados de causas em andamento. Com documentos e informações obtidas em bases públicas, eles simulam atendimentos legítimos e, em seguida, solicitam valores sob pretexto de custas, honorários ou acordos judiciais. O golpe explora a confiança no profissional do Direito e o desconhecimento das partes sobre os procedimentos judiciais.

Como o golpe é aplicado

Geralmente, os estelionatários obtêm dados de processos disponíveis nos portais dos tribunais e entram em contato direto com as partes, usando linguagem técnica e algumas informações verídicas para dar credibilidade. Em muitos casos, os perfis falsos incluem o número da OAB de advogados reais, sites clonados e até escritórios falsos criados com identidade visual idêntica à de profissionais conhecidos. O contato é insistente e urgente: dizem que há prazos para pagamento ou riscos de bloqueio judicial, induzindo a vítima a transferir valores via PIX. Após a transação, o falso profissional desaparece.