Pai da Mônica, Mauricio de Sousa completa 90 anos hoje

Depois de contar tantas histórias para uma porção de crianças e adultos, agora é a história de Mauricio de Sousa que ganhará as telas e as bancas de revistas e livrarias de todo o país.

Ao celebrar mais um aniversário nesse dia 27 de outubro, o pai da turminha mais famosa do Brasil - A turma da Mônica - está sendo o personagem principal de uma série de homenagens. Com um filme sobre sua vida e um livro que reúne homenagens de 90 quadrinistas, o menino que nunca parou de desenhar chega aos 90 anos de idade.

A primeira dessas histórias é uma cinebiografia, que foi apresentada em uma sessão especial na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo na semana passada e que contou com presença ilustre de seu retratado. Chamado de Mauricio de Sousa – O Filme, a cinebiografia mostra as origens do artista, seu processo criativo e o nascimento dos personagens mais queridos do Brasil como Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. Nesse filme, Mauricio surge em tela grande interpretado por seu próprio filho, Mauro Sousa.

“No mês de aniversário de 90 anos do meu pai, não só ele, mas eu e todos os brasileiros vamos ter esse presente, que é um filme em sua homenagem, contando uma parte ali de sua história. Tive essa honra de interpretá-lo nos cinemas. É minha estreia nos cinemas, então esse é mais um motivo para ser realmente um momento bastante especial para a gente, principalmente para mim”, contou Mauro, em entrevista ao programa Caminhos da Reportagem, que será exibido nesta segunda-feira (27) pela TV Brasil.

“Eu diria que esta foi, com certeza, a experiência mais intensa, emocionante e inesquecível da minha vida. E desafiadora também, afinal de contas estou interpretando meu pai no cinema, que é um ícone, um patrimônio cultural brasileiro e, ao mesmo tempo, um pai, um artista e um empresário”, afirmou.