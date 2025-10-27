Nova faixa de isenção do IR: o que muda?

A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade (em 1º de outubro de 2025) o Projeto de Lei n.º?1087/2025, de iniciativa do Executivo, que muda a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Pela proposta, quem recebe até R$5.000,00 mensais terá isenção total de IR (sem desconto no salário), enquanto ganha acima disso até R$7.350,00 a alíquota será reduzida de forma gradativa (quanto mais ganha, menor o desconto). Acima de R$7.350,00 mensais nada muda.

Quem será beneficiado?

Arthur Lira (PP-AL), relator do texto na Câmara, prevê que cerca de 15,5 milhões de pessoas serão beneficiadas. Beneficiam-se integralmente os trabalhadores que ganham até R$5 mil, seja no salário mensal ou no 13º. Para os que ganham entre R$?5.000,01 e R$?7.350,00, há desconto proporcional. Em entrevista, o presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB) destacou que se trata de um “alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores e aposentados”. O governo estima que o contribuinte que recebe R$5 mil vá ter uma economia anual de R$4.356,89 com a isenção. Especialistas explicam que essa redução entra diretamente na fonte: quem está nessa faixa deixará de ter IR retido no salário a partir de fevereiro/2026, aumentando o salário líquido mensal.

Compensação e Justiça fiscal

Para manter o equilíbrio das contas, a proposta cria novas cobranças sobre rendas altas. Em vez de arrecadar dos mais pobres, o projeto impõe tributação mínima de 10% sobre quem ganha acima de R$?600 mil por ano (aproximadamente 0,13% dos contribuintes, hoje com alíquota média efetiva de 2,5%) e estabelece imposto de 10% na fonte sobre dividendos muito altos (recebidos acima de R$?50 mil mensais). O relator incluiu, porém, muitas isenções para investimentos (como LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, FIIs etc.) e lucros imobiliários, buscando não tributar rendas consideradas baixas ou de longo prazo.