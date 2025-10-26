Vanessa Rios, ex-Capim com Mel, morre de câncer aos 42 anos

A cantora Vanessa Rios, conhecida por sua passagem por bandas de forró e brega como Capim com Mel, Forró do Muído e Kitara, morreu aos 42 anos nesse sábado (25), no Recife (PE). A informação foi confirmada pelo grupo Capim com Mel neste domingo (26).

Vanessa estava internada no Hospital Santa Joana, na Zona Norte da capital pernambucana, onde tratava câncer no pulmão. Ela deixa uma filha de 16 anos. O velório será realizado depois de amanhã (28), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.