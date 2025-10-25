Paralisação de serviços digitais, o que aconteceu?

Na manhã de 20 de outubro de 2025, uma falha na Amazon Web Services (AWS) derrubou parte da internet mundial. Aplicativos, sites e plataformas como bancos, serviços de streaming, deliverys, ferramentas corporativas e até sistemas de inteligência artificial ficaram fora do ar por cerca de 15 horas. O problema ocorreu na região US-EAST-1 (Virgínia do Norte), uma das mais utilizadas globalmente, e provocou lentidão e erros em diversos serviços que dependem da infraestrutura da Amazon.

Vamos simplificar

A AWS é um serviço da Amazon que armazena e processa dados de sites e aplicativos na chamada "nuvem". Milhares de empresas do mundo todo usam esse serviço para manter suas plataformas funcionando. Quando a AWS tem uma falha, o impacto é enorme: aplicativos deixam de funcionar, operações bancárias param e comunicações empresariais ficam comprometidas. Uma simples pane pode afetar desde o login em um app até o envio de mensagens entre empresas. Além dos prejuízos, o problema mostra um risco importante: a dependência excessiva de um único fornecedor de tecnologia. Quanto mais serviços dependem da mesma estrutura, maior o efeito em cadeia quando algo dá errado.