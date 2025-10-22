Infantino se diz 'enojado por ofensas racistas' no Paulista sub12

O presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, pronunciou-se nesta quarta-feira (22) sobre o episódio ocorrido no Campeonato Paulista sub-12 no último domingo (19). Uma mulher foi presa sob suspeita de ter proferido injúrias raciais contra um atleta durante a partida entre Manthiqueira e Corinthians, em Guaratinguetá.

"Estou enojado por saber que um jogador de 12 anos da Academia Desportiva Manthiqueira sofreu ofensas racistas de uma torcedora durante uma partida do Campeonato Paulista sub-12 contra o SC Corinthians Paulista em São Paulo, Brasil", escreveu o suíço, em mensagem publicada nas redes sociais.

"O árbitro implementou o gesto da campanha 'No Racism' para interromper a partida, e ações foram tomadas contra a autora do crime. Eu elogio o árbitro por sua ação rápida e decisiva -nós temos uma responsabilidade, especialmente e urgentemente para com as futuras gerações, de erradicar o racismo e a discriminação no nosso jogo", acrescentou Infantino.