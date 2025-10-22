Anvisa proíbe tipo de pó decorativo e glitter em alimentos

A Anvisa reforçou que plásticos, como o polipropileno micronizado (PP), não podem ser usados na produção ou decoração de alimentos. Produtos como pós brilhantes ou glitter que contenham PP são proibidos para consumo humano e só podem ser usados em itens decorativos não comestíveis, como cenários de festa.

Ingredientes usados em bolos, doces e confeitos devem ser aprovados pela Anvisa, seguindo regras de segurança alimentar. Plásticos só são permitidos em embalagens e utensílios que passam por avaliação rigorosa para garantir que não contaminem os alimentos.