Anvisa proíbe tipo de pó decorativo e glitter em alimentos

A Anvisa reforçou que plásticos, como o polipropileno micronizado (PP), não podem ser usados na produção ou decoração de alimentos. Produtos como pós brilhantes ou glitter que contenham PP são proibidos para consumo humano e só podem ser usados em itens decorativos não comestíveis, como cenários de festa.
Ingredientes usados em bolos, doces e confeitos devem ser aprovados pela Anvisa, seguindo regras de segurança alimentar. Plásticos só são permitidos em embalagens e utensílios que passam por avaliação rigorosa para garantir que não contaminem os alimentos.
O órgão orienta consumidores e confeiteiros a sempre lerem os rótulos, checando lista de ingredientes, validade e informações sobre alergias. Produtos suspeitos de conter plásticos não comestíveis devem ser denunciados à Vigilância Sanitária ou diretamente à Anvisa, com fotos e dados do produto para facilitar a investigação.
O alerta veio após questionamentos sobre glitter e pós decorativos vendidos como comestíveis, mas que continham PP, substância não autorizada para consumo.
Os aditivos autorizados e as respectivas condições de uso podem ser consultados aqui.