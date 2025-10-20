Buzeira pegou espingarda em armário antes de ser preso pela PF

Minutos antes de ser preso pela Polícia Federal, na última quarta-feira (14), o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, pegou uma espingarda em um armário.

A ação ocorreu em Igaratá, no Vale do Paraíba (SP), por volta das 6h. A operação, apelidada de Narco Bet, investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro de tráfico internacional de drogas por meio de bets.

Imagens obtidas pelo Fantástico, da TV Globo, mostram Buzeira aparentemente assustado após olhar pela janela do quarto, que tem uma câmera. A casa hava sido cercada por agentes da PF.