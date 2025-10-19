Ex-Flamengo discute com jornalista em vitória do Remo: 'Covarde'

O dirigente Marcos Braz, ex-vice-presidente de Futebol do Flamengo, agora executivo de futebol do Remo, se desentendeu e bateu boca com um jornalista durante a partida entre Remo e Athletic.

No vídeo, é possível ver Braz discutindo com o jornalista Jorge Filho, do canal Meu Poderoso Leão.

Durante o bate-boca, Braz se dirige ao jornalista, o chama de covarde e defende as contratações feitas para o elenco do Remo, criticadas por Jorge Filho em seu canal nichado sobre o Remo.