'Já estou outra pessoa', diz Moacyr Luz após operar Parkinson

O cantor Moacyr Luz, 67, recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira (16) após passar por uma cirurgia para tratar o Parkinson, cujo diagnóstico recebeu em 2008.

O procedimento, chamado de estimulação cerebral profunda, foi realizado na terça (14). Trata-se de um implante de eletrodos na cabeça que emitem impulsos elétricos para modular a atividade de determinadas áreas. Dois dias depois, o compositor diz já ter notado diferença.

"Estou no ponto morto ainda, só instalou o aparelho e agora tem que esperar um pouquinho para ativar. Mas só de botar 0,001 já estou outra pessoa, é impressionante", diz à reportagem.