Cuidado com aplicativos de delivery e mobilidade

Aplicativos de delivery e mobilidade, como os de transporte urbano e entrega de alimentos, se tornaram parte do cotidiano de milhões de pessoas. No entanto, a praticidade traz consigo um risco crescente: o compartilhamento excessivo de dados pessoais e financeiros. Esses apps coletam informações críticas, como endereço residencial, número de telefone, localização em tempo real, dados de pagamento e hábitos de consumo. Quando mal utilizados ou compartilhados de forma inadequada, esses dados podem gerar prejuízos financeiros, invasão de privacidade e exposição a golpes digitais.
O que pode acontecer?
O uso inadequado de informações pessoais pode ocorrer de diferentes formas. Empresas podem compartilhar dados com parceiros sem fundamento claro, e cibercriminosos podem explorar vulnerabilidades de segurança para acessar contas. Golpes envolvendo clonagem de perfis, pedidos falsos e phishing (técnica de engano usada para roubar senhas e dados) têm se tornado cada vez mais comuns, especialmente quando o usuário utiliza a mesma senha ou email em múltiplas plataformas. Além disso, o rastreamento constante da localização expõe padrões de deslocamento, podendo ser explorado para crimes de stalking ou roubos.
Desafios
Apesar de legislações como a LGPD proteger os titulares de dados, muitos usuários ainda desconhecem seus direitos ou não ajustam corretamente as permissões dos aplicativos. A facilidade de uso e a promessa de conveniência fazem com que muitos aceitem termos sem ler, fornecendo mais informações do que o necessário. A ausência de transparência sobre como os dados são compartilhados e a coleta de informações em excesso cria um cenário propício para violações de privacidade e fraudes digitais.
Como se proteger
Para reduzir riscos, é essencial adotar medidas práticas: (i) revisar regularmente as permissões concedidas a cada aplicativo; (ii) evitar fornecer informações desnecessárias ou repetidas; (iii) não utilizar senhas únicas e sim autenticação multifator; (iv) monitorar extratos e notificações de pagamento; e (v) desconfiar de mensagens suspeitas ou pedidos de dados fora do app oficial. Além disso, é recomendado ler a política de privacidade de cada aplicativo, garantindo que haja base legal clara para o tratamento de dados e medidas de segurança aplicadas.
Como agir se seus dados forem expostos
Caso haja suspeita de vazamento ou uso indevido de dados, reúna todas as informações relevantes, como prints, e-mails e registros de transações. Contate imediatamente o suporte do aplicativo para bloquear a conta ou alterar credenciais. Registre ocorrência na Polícia Civil ou Delegacia de Crimes Virtuais e, se houver prejuízo financeiro, comunique seu banco ou instituição de pagamento. A ANPD também pode receber denúncias de descumprimento da LGPD e orientar sobre medidas corretivas. Não esqueça de procurar um especialista para auxiliá-lo.