Cuidado com aplicativos de delivery e mobilidade

Aplicativos de delivery e mobilidade, como os de transporte urbano e entrega de alimentos, se tornaram parte do cotidiano de milhões de pessoas. No entanto, a praticidade traz consigo um risco crescente: o compartilhamento excessivo de dados pessoais e financeiros. Esses apps coletam informações críticas, como endereço residencial, número de telefone, localização em tempo real, dados de pagamento e hábitos de consumo. Quando mal utilizados ou compartilhados de forma inadequada, esses dados podem gerar prejuízos financeiros, invasão de privacidade e exposição a golpes digitais.

O que pode acontecer?

O uso inadequado de informações pessoais pode ocorrer de diferentes formas. Empresas podem compartilhar dados com parceiros sem fundamento claro, e cibercriminosos podem explorar vulnerabilidades de segurança para acessar contas. Golpes envolvendo clonagem de perfis, pedidos falsos e phishing (técnica de engano usada para roubar senhas e dados) têm se tornado cada vez mais comuns, especialmente quando o usuário utiliza a mesma senha ou email em múltiplas plataformas. Além disso, o rastreamento constante da localização expõe padrões de deslocamento, podendo ser explorado para crimes de stalking ou roubos.