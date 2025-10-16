Fátima decide entregar o filho para adoção em Vale Tudo

Na reta final de Vale Tudo, Fátima (Bella Campos) revela que não se sente preparada para a maternidade e decide entregar seu filho para adoção logo após o parto. Mesmo com o apoio de sua mãe, Raquel (Taís Araujo), que cumpre a promessa de estar ao lado da filha nesse momento delicado, Fátima permanece firme em sua escolha. O bebê, Salvadorzinho, nasce saudável, mas a decisão da jovem deixa Raquel profundamente abalada.

Nos últimos capítulos, Fátima enfrenta um dos momentos mais difíceis de sua vida ao decidir entregar seu filho recém-nascido para adoção. Desde o início da gestação, ela demonstrava não ter afinidade com a maternidade e não escondia seu desconforto com a situação. Trabalhando em uma padaria, ela entra em trabalho de parto justamente no último dia antes de sair de licença.

Após o nascimento de Salvadorzinho, Fátima recebe o apoio incondicional de sua mãe, Raquel, que, apesar das divergências passadas, permanece ao lado da filha. No entanto, a jovem surpreende a todos ao anunciar que já tomou sua decisão: não pretende criar o bebê e optará pela adoção. A revelação deixa Raquel em choque, incapaz de compreender a escolha da filha diante do neto recém-chegado.