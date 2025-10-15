Globo aposta em novelas, realities, Copa e Eleições em 2026

A Globo apresentou, no Upfront 2026, realizado em São Paulo, uma grade marcada por grandes estreias e expansão multiplataforma. A emissora revelou um calendário que une o retorno de autores consagrados, produções originais para streaming, reformulações em realities de sucesso e uma cobertura histórica de Copa do Mundo e Fórmula 1.
O encontro, realizado no Auditório Ibirapuera, nessa segunda-feira (13), reuniu executivos, artistas e representantes do mercado, reafirmando a estratégia da empresa de ampliar sua atuação multiplataforma e fortalecer a criação de histórias que mobilizam o público em diferentes telas.
Na abertura, diretor-executivo da Globo, Paulo Marinho, destacou os marcos recentes da emissora, como o Oscar conquistado em 2024, a inauguração do maior estúdio virtual da América Latina e a aquisição da Eletromídia, reforçando o objetivo de integrar TV aberta, streaming, redes sociais e mídia externa. Segundo ele, a meta é construir “um ambiente onde talentos e marcas crescem juntos”.
Novelas: retorno de grandes autores e novas temáticas
O ano abrirá com Coração Acelerado, novela das sete inspirada no universo sertanejo e nos bastidores da música no interior do Brasil. Em março, a faixa das seis recebe A Nobreza do Amor, ambientada nos anos 1920 e protagonizada por Duda Santos. No segundo semestre, Aguinaldo Silva retorna ao horário nobre com Três Graças, marcada por melodrama clássico, intrigas familiares e triângulos amorosos.
Realities com novidades e nostalgia
O BBB 26 chega com o maior elenco da história, incluindo ex-participantes em uma nova categoria, mais interação e cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. O The Masked Singer Brasil continua, assim como Estrela da Casa, competição musical, e Chef de Alto Nível, nova aposta gastronômica. Eliana estreia nas tardes de domingo com Em Família, programa de auditório que mistura música, afeto e quadros de reencontros.
Produções digitais e microficções
Pela primeira vez, o Globoplay investe em dramaturgia vertical e histórias curtas projetadas para redes sociais. Tudo Por uma Segunda Chance, estrelado por Jade Picon, nasce como spin-off da novela Dona de Mim. Já Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, com Gustavo Mioto, mistura romance e humor, com capítulos abertos ao público antes de seguir como conteúdo exclusivo para assinantes.
Esporte com Copa do Mundo e Fórmula 1
O calendário esportivo de 2026 será um dos mais robustos da história da Globo. A Copa do Mundo retorna com transmissão multiplataforma e reforço de nomes como Ronaldinho Gaúcho e Denílson. A Fórmula 1 volta ao grupo com exibição no Sportv e 15 Grandes Prêmios na TV aberta. O futebol feminino também ganha novo espaço fixo nas tardes de sábado na Globo.
Jornalismo em ano eleitoral
Em ano de eleições presidenciais, a Globo promete debates antecipados e ampliações no Jornal Nacional, Fantástico e GloboNews, que comemora 30 anos com novos estúdios.