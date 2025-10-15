Globo aposta em novelas, realities, Copa e Eleições em 2026

A Globo apresentou, no Upfront 2026, realizado em São Paulo, uma grade marcada por grandes estreias e expansão multiplataforma. A emissora revelou um calendário que une o retorno de autores consagrados, produções originais para streaming, reformulações em realities de sucesso e uma cobertura histórica de Copa do Mundo e Fórmula 1.

O encontro, realizado no Auditório Ibirapuera, nessa segunda-feira (13), reuniu executivos, artistas e representantes do mercado, reafirmando a estratégia da empresa de ampliar sua atuação multiplataforma e fortalecer a criação de histórias que mobilizam o público em diferentes telas.

Na abertura, diretor-executivo da Globo, Paulo Marinho, destacou os marcos recentes da emissora, como o Oscar conquistado em 2024, a inauguração do maior estúdio virtual da América Latina e a aquisição da Eletromídia, reforçando o objetivo de integrar TV aberta, streaming, redes sociais e mídia externa. Segundo ele, a meta é construir “um ambiente onde talentos e marcas crescem juntos”.

Novelas: retorno de grandes autores e novas temáticas