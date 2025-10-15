Ex-ator de 'Malhação' é encontrado morto aos 31 anos

O ator Felipe Selau, de 31 anos, conhecido por sua participação em Malhação em 2014, foi encontrado morto nesta terça-feira (14) em sua casa, em São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas, segundo familiares, antidepressivos foram encontrados no local.

Leia mais: Ex-ator de 'Malhação' que virou ambulante recebe apoio de colegas famosos

A informação foi confirmada pela irmã do artista, Priscilla Selau, jogadora do time feminino do Cruzeiro. Em desabafo nas redes sociais, ela contou que o irmão foi achado caído na porta do apartamento, após familiares e amigos terem tentado contato por vários dias, sem sucesso.