Ex-ator de 'Malhação' é encontrado morto aos 31 anos

O ator Felipe Selau, de 31 anos, conhecido por sua participação em Malhação em 2014, foi encontrado morto nesta terça-feira (14) em sua casa, em São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas, segundo familiares, antidepressivos foram encontrados no local.
Leia mais: Ex-ator de 'Malhação' que virou ambulante recebe apoio de colegas famosos
A informação foi confirmada pela irmã do artista, Priscilla Selau, jogadora do time feminino do Cruzeiro. Em desabafo nas redes sociais, ela contou que o irmão foi achado caído na porta do apartamento, após familiares e amigos terem tentado contato por vários dias, sem sucesso.
Felipe, que atualmente trabalhava como produtor executivo da Chilli Beans e usava o nome artístico Felipe Céu, participou também da seletiva do “MasterChef Brasil 6”, em 2019.
De acordo com Priscilla, o ator vinha apresentando comportamentos instáveis nas últimas semanas. “Ontem chamamos um chaveiro e, quando ele abriu, meu irmão estava caído na porta. Chamaram os bombeiros, mas ele já estava sem vida”, relatou.
A Polícia Civil fez perícia no apartamento e aguarda o laudo necroscópico para determinar a causa da morte.