13 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
HALLOWEEN

Filha de Fátima e Bonner brinca de 'casal do JN' em festa

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@biabonemer/Instagram
O casal apareceu caracterizado como Fátima e Bonner nos tempos em que apresentavam juntos o Jornal Nacional.
O casal apareceu caracterizado como Fátima e Bonner nos tempos em que apresentavam juntos o Jornal Nacional.

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, roubou a cena com a fantasia escolhida para sua festa de Halloween antecipada: ela e o namorado, Caio Freitas, se vestiram como os pais dela.

Leia mais: Bonner deixa o JN em novembro e assume o Globo Repórter em 2026

O casal apareceu caracterizado como Fátima e Bonner nos tempos em que apresentavam juntos o Jornal Nacional. Para completar a brincadeira, levaram três bonecas para representar os trigêmeos do ex-casal.

A festa foi feita em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. “Dedicação dos convidados 10/10”, escreveu Beatriz ao mostrar os looks e as fantasias dos amigos nas redes sociais.

As imagens pblicadas renderam elogios e risadas entre seguidores, inclusive de Bonner, que destacaram o bom humor e a criatividade da filha dos jornalistas.

Comentários

Comentários