Filha de Fátima e Bonner brinca de 'casal do JN' em festa

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, roubou a cena com a fantasia escolhida para sua festa de Halloween antecipada: ela e o namorado, Caio Freitas, se vestiram como os pais dela.

O casal apareceu caracterizado como Fátima e Bonner nos tempos em que apresentavam juntos o Jornal Nacional. Para completar a brincadeira, levaram três bonecas para representar os trigêmeos do ex-casal.