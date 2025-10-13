Filha de Fátima e Bonner brinca de 'casal do JN' em festa

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, roubou a cena com a fantasia escolhida para sua festa de Halloween antecipada: ela e o namorado, Caio Freitas, se vestiram como os pais dela.
O casal apareceu caracterizado como Fátima e Bonner nos tempos em que apresentavam juntos o Jornal Nacional. Para completar a brincadeira, levaram três bonecas para representar os trigêmeos do ex-casal.
A festa foi feita em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. “Dedicação dos convidados 10/10”, escreveu Beatriz ao mostrar os looks e as fantasias dos amigos nas redes sociais.
As imagens pblicadas renderam elogios e risadas entre seguidores, inclusive de Bonner, que destacaram o bom humor e a criatividade da filha dos jornalistas.