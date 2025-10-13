Alcione dedica show a Moraes, que é aplaudido pelo público; VÍDEO

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foi ao show da cantora Alcione na noite deste sábado (11), em Brasília, e foi ovacionado pelo público aos gritos de "sem anistia".

Moraes acenou para o público em retribuição.