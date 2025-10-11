Lula se encontra com o Papa Leão XIV na segunda, no Vaticano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será recebido pelo papa Leão XIV na próxima segunda-feira (13), em uma audiência no Vaticano. A informação foi confirmada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, segundo o Vatican News.
A viagem faz parte da participação de Lula na Semana Mundial da Alimentação, promovida pela FAO, e em compromissos ligados à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa que o Brasil lançou em 2024, durante o G20, em Brasília.
Além da audiência com o pontífice, o presidente também deve participar da cerimônia de inauguração da sede do secretariado da Aliança Global, em Roma. A proposta do organismo é reunir governos e instituições internacionais em torno de políticas públicas voltadas ao combate à fome e à desigualdade.
O encontro entre Lula e Leão XIV ocorre em um momento em que o Vaticano tem reforçado seu papel de mediador em questões sociais e humanitárias, e o Brasil busca ampliar sua influência em pautas globais de desenvolvimento sustentável.
*Com informações do Vatican News