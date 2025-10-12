Maior traseiro do Brasil posa nu: 'quis deixar minha marca'

Dona do maior bumbum do Brasil, com impressionantes 130 centímetros de quadril, Vanessa Ataídes posou nua para a capa da revista Sexy. O ensaio, batizado de “chair dance”, será lançado na próxima segunda-feira (13), informou o Metrópoles.
A influenciadora contou que o convite para estampar a publicação foi a realização de um sonho. “Ser capa da Sexy sempre foi um sonho e também uma forma de afirmar o poder e a sensualidade da mulher real. Sensualidade não tem idade nem padrão, é atitude, é presença. A Sexy é um símbolo disso, e eu quis deixar minha marca na história da revista”, disse.
Vanessa contou que e sentiu confiante e à vontade durante a sessão de fotos. “Foram intensas e libertadoras. Difícil não foi… foi desafiador no bom sentido. É se entregar e confiar no que você é, sem filtros”, afirmou.
A modelo também revelou que se preparou especialmente para o ensaio. “Levei o momento como um marco da minha carreira. Intensifiquei meus treinos, cuidei da alimentação e trabalhei o lado emocional, porque posar nua é mais psicológico do que físico. É olhar no espelho e pensar: eu mereço estar aqui”, completou.