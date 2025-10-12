Maior traseiro do Brasil posa nu: 'quis deixar minha marca'

Dona do maior bumbum do Brasil, com impressionantes 130 centímetros de quadril, Vanessa Ataídes posou nua para a capa da revista Sexy. O ensaio, batizado de “chair dance”, será lançado na próxima segunda-feira (13), informou o Metrópoles.

Leia mais: Palestrante mostra traseiro na UFMA: 'Educando com o c*'; VÍDEO

A influenciadora contou que o convite para estampar a publicação foi a realização de um sonho. “Ser capa da Sexy sempre foi um sonho e também uma forma de afirmar o poder e a sensualidade da mulher real. Sensualidade não tem idade nem padrão, é atitude, é presença. A Sexy é um símbolo disso, e eu quis deixar minha marca na história da revista”, disse.