Golpes digitais evoluem: como o crime usa inteligência artificial

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta tecnológica para se tornar uma nova arma nas mãos de criminosos virtuais. Deepfakes, clonagem de voz e mensagens automatizadas são usados para aplicar golpes cada vez mais realistas. Hoje, bastam alguns segundos de um áudio publicado em redes sociais para que golpistas criem imitações perfeitas da voz de alguém e usem isso para pedir dinheiro, enganar familiares ou se passar por empresas legítimas.

O avanço dessas tecnologias trouxe um novo tipo de fraude digital, mais difícil de identificar e mais perigoso para quem vive conectado. Golpes com inteligência artificial afetam tanto pessoas físicas quanto empresas, exigindo atenção redobrada, prevenção e conhecimento jurídico.

Como esses golpes funcionam