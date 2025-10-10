10 de outubro de 2025
ATAQUE COM FACA

Ex-bailarina do Faustão obtém protetiva contra a mãe; VÍDEO

Reprodução/@pablinnypedersoli/Instagram
A mulher foi detida em flagrante, mas liberada sem pagamento de fiança.
A ex-bailarina do Faustão, Pablinny Faleiro Pedersoli, obteve medida protetiva da Justiça após ser atacada com faca pela própria mãe em Lambari (MG). A mulher, de 65 anos, foi retirada da casa e deve ser encaminhada para tratamento médico.

De acordo com a assessoria de Pablinny, a mãe e um dos irmãos da artista são dependentes químicos e já tiveram outras atitudes violentas. A ex-bailarina também tem medida protetiva contra esse irmão.

A agressão foi registrada em vídeo e publicada pela própria Pablinny, que aparece com o rosto ensanguentado após ser atingida pela faca lançada pela mãe. A idosa, em surto, teria tentado se ferir antes de atacar a filha.

A mulher foi detida em flagrante, mas liberada sem pagamento de fiança. O caso está sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais e tramita em segredo de Justiça.

A equipe jurídica da ex-dançarina informou que também monitora ataques virtuais que ela vem sofrendo desde a divulgação das imagens.

