Ex-bailarina do Faustão obtém protetiva contra a mãe; VÍDEO

A ex-bailarina do Faustão, Pablinny Faleiro Pedersoli, obteve medida protetiva da Justiça após ser atacada com faca pela própria mãe em Lambari (MG). A mulher, de 65 anos, foi retirada da casa e deve ser encaminhada para tratamento médico.

De acordo com a assessoria de Pablinny, a mãe e um dos irmãos da artista são dependentes químicos e já tiveram outras atitudes violentas. A ex-bailarina também tem medida protetiva contra esse irmão.