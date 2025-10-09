Publicitário agride namorada e limpa sangue dela em elevador

Um empresário foi preso por suspeita de agredir a namorada em um hotel em Palmas (TO), na semana passada.

Câmeras do circuito interno do hotel registraram parte da agressão. Nas imagens, é possível ver quando o publicitário Vinicius Camargo, 43, impede a namorada, uma jornalista de 29, de entrar no elevador, puxando-a por um dos braços.

Na sequência, Vinicius e a mulher reaparecem nas imagens dentro do elevador. Nesse momento, a vítima está com o rosto ensanguentado. O empresário passa a mão no rosto dela, que parece afastá-la. O homem, então, mostra sua mão para ela.