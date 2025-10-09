Mc Ryan canta 'Cracolândia' na CPI dos Pancadões na Câmara

Durante depoimento na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Pancadões, na Câmara de São Paulo, nesta quinta-feira (9), o funkeiro MC Ryan cantou a música "Cracolândia" ao presidente do colegiado, vereador Rubinho Nunes (União), após dizer que a composição busca expor os problemas relacionados ao uso de drogas.

Ele respondia uma pergunta do presidente da CPI, que indagou ao artista se ele acredita que letras de sua autoria que fazem referência as drogas podem influenciar outras pessoas, principalmente jovens.

O artista compareceu à CPI após uma tentativa frustrada da comissão de ouvi-lo. Ele chegou a justificar a ausência, mas a comissão insistiu em seu depoimento e sinalizou que poderia convocá-lo a depor, inclusive com condução coercitiva, se a negativa se mantivesse.