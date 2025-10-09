Mc Ryan canta 'Cracolândia' na CPI dos Pancadões na Câmara
Durante depoimento na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Pancadões, na Câmara de São Paulo, nesta quinta-feira (9), o funkeiro MC Ryan cantou a música "Cracolândia" ao presidente do colegiado, vereador Rubinho Nunes (União), após dizer que a composição busca expor os problemas relacionados ao uso de drogas.
Ele respondia uma pergunta do presidente da CPI, que indagou ao artista se ele acredita que letras de sua autoria que fazem referência as drogas podem influenciar outras pessoas, principalmente jovens.
O artista compareceu à CPI após uma tentativa frustrada da comissão de ouvi-lo. Ele chegou a justificar a ausência, mas a comissão insistiu em seu depoimento e sinalizou que poderia convocá-lo a depor, inclusive com condução coercitiva, se a negativa se mantivesse.
Nesta quinta, ele compareceu voluntariamente à Câmara. Antes, porém, chegou a pedir à Justiça que fosse dispensado do depoimento. Alegou, entre outras coisas, que a intimação da Câmara violaria sua esfera privada e que o documento tinha vícios formais.
O funkeiro pedia a dispensa ainda em caráter liminar, mas não conseguiu.
Durante sua fala à CPI, Ryan disse que foca hoje muito mais na carreira de empresário de artistas do que propriamente a de funkeiro. Seu depoimento cerca de 30 minutos.
Aos vereadores, Ryan afirmou que não promove nem nunca promoveu shows em pancadões. Disse também que não tem controle sobre os locais onde suas letras são tocadas e que isso pode acontecer em qualquer lugar. "Depois que sobe nas redes, não dá para saber", afirmou.
Ele foi o segundo a depor nesta quinta-feira e conversou com os parlamentares após a fala de José Dimas de Paula, diretor do Psiu (Programa de Silêncio Urbano).
Instaurada em maio, a CPI dos Pancadões mira investigar a atuação da gestão Ricardo Nunes (MDB) no combate às festas clandestinas e ao barulho nas ruas.