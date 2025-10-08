Mistério em Vale Tudo pode ser outro: 'Odete Roitman morreu?'

O remake de Vale Tudo, na TV Globo, promete surpreender o público com reviravoltas que desafiam a lógica da trama. Após a exibição da morte de Odete Roitman (Debora Bloch), na segunda-feira, 6, surgem pistas que indicam que a vilã pode estar mais viva do que nunca.
Na incônica cena do assassinato, marcas de tiros na parede da suíte da empresária no Copacabana Palace, antes mesmo do atentado, sugerem que a tentativa de morte pode ter sido manipulada.
A ausência da atriz nas cenas que vão ao ar nesta quarta-feira, 8, do enterro, com o caixão permanecendo fechado, reforça ainda mais a teoria de que Odete poderia ter forjado a própria morte.
Segundo o site Notícias da TV, o clima de mistério é intensificado pelo comportamento dos personagens presentes: familiares e amigos se despedem no cortejo, enquanto o delegado Mauro (Claudio Jaborandy) e o investigador Alcides (Fifo Benicasa) observam atentamente cada movimento, registrando detalhes e comentando sobre a ausência de Maria de Fátima (Bella Campos).
Já no capítulo dessa terça-feira, 7, diálogo entre Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) acrescenta uma nova camada de suspeita. Do quarto no Copacabana Palace, Marco Aurélio demonstra horror com a situação e diz: “Que horror, morrer assim em público. Deve estar sendo difícil para Odete”. Leila responde: “Nossa, mas ela já morreu, então não está acontecendo nada”. Ele despista: “Não sabia que você era tão cética assim, não acredita em nada depois da morte?”. O tom da conversa sugere que o executivo sabe mais do que aparenta sobre a sobrevivência da vilã.
Nos bastidores, ainda de acordo com o Notícias da TV, há rumores de que Manuela Dias e o diretor Paulo Silvestrini gravaram uma versão secreta em que Odete ressurge viva, além de dez finais alternativos. Nessa versão, a vilã simula sua morte e retornaria no último capítulo, criando uma homenagem invertida ao final clássico da versão de 1988, quando Marco Aurélio deixou o país dando uma "banana" ao Brasil.
'Banana' será de Odete?
O roteiro reforça a possibilidade de ser Odete a responsável pela "banana" ao país tupiniquim. Ela, que passou a novela toda desprezando o Brasil, deixou 50% das ações da CTA ao marido César Ribeiro (Cauã Reymond), em caso de morte. Assim, eles podem curtir a pós-vida da vilã em iates no Mediterrâneo sem os telefonemas de Celina (Malu Gali), que só noticiam problemas. Caso César queira dar o golpe, basta Odete ressuscitar.
A presidência da CTA a Marco Aurélio pode ser o preço pago a ele para participar da farsa.
O mistério, porém, deve permanecer até o último capítulo, no próximo dia 17. As gravações finais ocorreram sob segurança máxima nos Estúdios Globo, com acesso restrito e roteiros codificados para evitar vazamentos.
Com a reta final se aproximando, o público se pergunta se a frase que parou o Brasil em 1988 — “Quem matou Odete Roitman?” — poderá ter um novo desfecho em 2025, transformando-se em “Odete Roitman morreu?”, mantendo o mistério sobre a verdadeira situação da vilã.