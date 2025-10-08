Mistério em Vale Tudo pode ser outro: 'Odete Roitman morreu?'

O remake de Vale Tudo, na TV Globo, promete surpreender o público com reviravoltas que desafiam a lógica da trama. Após a exibição da morte de Odete Roitman (Debora Bloch), na segunda-feira, 6, surgem pistas que indicam que a vilã pode estar mais viva do que nunca.

Na incônica cena do assassinato, marcas de tiros na parede da suíte da empresária no Copacabana Palace, antes mesmo do atentado, sugerem que a tentativa de morte pode ter sido manipulada.

A ausência da atriz nas cenas que vão ao ar nesta quarta-feira, 8, do enterro, com o caixão permanecendo fechado, reforça ainda mais a teoria de que Odete poderia ter forjado a própria morte.