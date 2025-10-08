08 de outubro de 2025
Problema com bandidos brecou clipe de Beyoncé e Alicia Keys no RJ

Tempo de leitura: 1 min
O clipe, que mostrava Beyoncé e Alicia em looks combinando nas lajes do morro, até hoje nunca viu a luz do dia.
Mathew Knowles, pai e ex-empresário de Beyoncé, resolveu abrir o baú das fofocas musicais. Em entrevista ao programa de TV americano de Carlos King, ele afirmou que o clipe de Put It in a Love Song, parceria da filha com Alicia Keys gravado em 2010 no Morro Santa Marta, no Rio, nunca foi lançado por causa de “problemas com bandidos”.

Leia mais: 'Rei do Brega' cancela show por medo de traficante

Segundo Knowles, a gravadora não “acertou as contas” com os criminosos locais, e as artistas tiveram de deixar o set às pressas num helicóptero.

Mas quem viveu garante: não teve bandido nenhum. O presidente da associação de moradores do Santa Marta, Thiago Firmino, que acompanhou as filmagens, negou a história. Ele contou que Alicia Keys gravou cenas, tirou fotos com fãs e caminhou tranquilamente pelas ruas da comunidade.

*Com informações do SBT News

