‘Vale Tudo’ revive o mistério que parou o Brasil em 1988

O Brasil volta a se perguntar: quem matou Odete Roitman? No capítulo exibido nesta segunda-feira (6), o remake de "Vale Tudo" reacende um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira. A vilã, interpretada por Debora Bloch, é assassinada em seu quarto de hotel pouco antes de embarcar em uma viagem com César, vivido por Cauã Reymond.

Com uma trajetória marcada por manipulações, crueldades e traições, Odete acumulou inimigos suficientes para transformar sua morte em um quebra-cabeça nacional. A cena marca a reta final da novela, que lidera a audiência no Globoplay.

Escrita por Manuela Dias e com direção artística de Paulo Silvestrini, a nova versão de "Vale Tudo" já alcançou cerca de 150 milhões de pessoas em todo o país e se tornou o conteúdo sob demanda mais assistido no Globoplay em 2025.

'O público abraçou essa nova Odete', diz Debora Bloch