Afinal, o que rolou entre Taís Araújo e autora de 'Vale Tudo'?

Taís argumentou que esperava mostrar uma história de ascensão e representatividade da mulher negra, e considerou o retrocesso da personagem um desperdício de oportunidade. A atriz afirmou que o público já está pronto para ver mulheres pretas em narrativas de vitória e que lamentou o rumo escolhido.

A novela das nove da Globo voltou a ser assunto nas redes quando Taís Araújo criticou publicamente os rumos de sua personagem em Vale Tudo. A atriz se disse frustrada com a decisão de fazer Raquel, protagonista da trama, perder tudo e voltar a vender sanduíches na praia, após ter conquistado sucesso como empresária.

Parte do público apoiou Taís, elogiando sua coragem de questionar a direção da novela, enquanto outros viram nas falas uma falta de sintonia com a autora Manuela Dias. “Faz sentido! A Taís não colaborou com ela. Não aceitou as loucuras da madame e protestou mesmo, logo, foi apagada da trama. Todo aquele discurso de que a Raquel de 88 tinha que ter sido negra e bla bla bla pra fazer uma Vale Tudo pela Odete”, opinou um perfil no X

Após o desabafo da atriz, Manuela respondeu brevemente, dizendo apenas que “a novela é um processo de colaboração”, o que foi interpretado por internautas como indireta sobre a postura da protagonista.

O atrito, que começou nos bastidores, ganhou força fora das telas e ainda alimentando discussão sobre representatividade, liberdade artística e o espaço de atrizes negras nas novelas brasileiras.