Mudanças da CBF são bem recebidas por paulistas da Série D

As mudanças promovidas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no calendário do futebol para o quadriênio 2026-2029, que incluíram novos formatos para a terceira e a quarta divisões do Campeonato Brasileiro, foram bem recebidas por clubes paulistas que disputaram a última divisão nacional neste ano.

A Série C terá apenas dois rebaixados na próxima edição e um aumento de quatro participantes a partir de 2027, com um novo formato de disputa no ano seguinte. A Série D passará de 64 para 96 clubes já em 2026, distribuindo seis vagas à divisão de cima.

A alteração teve como principal objetivo aumentar o número de partidas na "base da pirâmide". Ela foi bem recebida por dirigentes, que veem a possibilidade de se planejar com maior antecedência para a temporada, com a perspectiva de ter um calendário nacional espaçado ao longo do ano.