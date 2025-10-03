03 de outubro de 2025
INVESTIGAÇÃO

PC descarta metanol em bebida comprada pelo rapper Hungria no DF

Por Raquel Lopes | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Instagram
Hungria está internado desde quinta (2) em Brasília, após sentir mal ao tomar bebidas alcoólicas supostamente adulteradas
Hungria está internado desde quinta (2) em Brasília, após sentir mal ao tomar bebidas alcoólicas supostamente adulteradas

A Polícia Civil do Distrito Federal informou nesta sexta-feira (3) que não foi detectada a presença de metanol no laudo da perícia realizada em amostras da bebida comprada pelo rapper Hungria, assim como nas garrafas na distribuidora localizada em Vicente Pires, onde o produto foi adquirido.

"De acordo com os peritos, não foi detectada a presença de metanol nas amostras analisadas. Os exames também apontaram que o teor de álcool anidro está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária", disse.

A corporação disse também que outros exames periciais ainda serão realizados para verificar eventual falsificação de rótulos, selos, lacres e do próprio líquido.

Hungria está internado desde quinta (2) em Brasília, após sentir mal ao tomar bebidas alcoólicas supostamente adulteradas.

Devido à hospitalização, o artista, que tem mais de 12 milhões de seguidores, precisou cancelar os shows que faria até o próximo final de semana.

Nesta sexta-feira (3), médicos do Hospital DF Star afirmaram que o rapper Hungria permanece internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele apresentou melhora clínica e tem expectativa de alta até segunda (6).

De acordo com informações médicas, o paciente está lúcido, conversando e chegou a realizar sessões de fisioterapia e uma nova sessão de hemodiálise nesta sexta.

Segundo o hospital, o Ministério da Saúde está apoiando as autoridades de saúde locais para tentar acelerar a análise laboratorial.

O Ministério da Saúde afirmou nesta sexta-feira (3) que cinco estados e o Distrito Federal fizeram 113 notificações de suposta intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica.

São 11 casos confirmados em laboratório e 102 em investigação. Os números incluem uma morte em São Paulo confirmada por intoxicação, além de outras onze em análise.

O boletim do ministério incluiu os primeiros registros de suspeitas de intoxicação da Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul. No balanço anterior, divulgado na quinta-feira (2), havia 59 notificações em São Paulo, DF e Pernambuco.

