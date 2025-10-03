PC descarta metanol em bebida comprada pelo rapper Hungria no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal informou nesta sexta-feira (3) que não foi detectada a presença de metanol no laudo da perícia realizada em amostras da bebida comprada pelo rapper Hungria, assim como nas garrafas na distribuidora localizada em Vicente Pires, onde o produto foi adquirido.

"De acordo com os peritos, não foi detectada a presença de metanol nas amostras analisadas. Os exames também apontaram que o teor de álcool anidro está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária", disse.

A corporação disse também que outros exames periciais ainda serão realizados para verificar eventual falsificação de rótulos, selos, lacres e do próprio líquido.