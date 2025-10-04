Evite problemas legais: fique atento a principais erros digitais

A internet trouxe inúmeras facilidades para o dia a dia, mas também abriu espaço para comportamentos que parecem inofensivos e que, na prática, são crimes previstos no Código Penal e em leis especiais. Muitas pessoas ainda acreditam que o ambiente digital não tem regras, quando na verdade o que se faz online pode gerar processos, indenizações e até prisão.

Quais são os erros digitais mais comuns?

Entre os deslizes mais frequentes estão:

1. O envio de fotos íntimas sem consentimento configura crime grave e já resultou em condenações no Brasil. (CP, art. 218-C)

2. A Invasão de contas de redes sociais, e-mails ou até sistemas de empresas e órgãos públicos também é tipificado como invasão de dispositivo informático. (CP, art. 154-A)

3. A disseminação de fake news para atacar alguém, conduta que pode gerar processos por calúnia, injúria ou difamação.(CP, art. 138 a 140)

4. A clonagem de WhatsApp ou de chips de celular para enganar contatos é enquadrada como estelionato eletrônico. (CP, art. 171, §2º-A)

5. Baixar ou distribuir filmes, músicas e softwares piratas, por sua vez, é considerado crime contra direitos autorais. (art. 184 do CP)

6. Criar perfis falsos pode configurar falsa identidade ou estelionato.(CP, art. 307)

7. Ofensas em redes sociais também são levadas a sério: comentários agressivos e humilhantes já resultaram em condenações por crimes contra a honra. (CP, arts. 138 a 140)

8. Hackear jogos, ou usar aplicativos e sistemas para obter vantagens pode ser considerado fraude eletrônica. (CP, art. 171, §2º-A)

9. Comercializar dados pessoais sem autorização, algo infelizmente comum, viola a LGPD e pode ter consequências criminais. (CP, art. 154-A)

10. Ameaças enviadas em grupos ou mensagens privadas podem levar a processos, já que a lei prevê punição para esse tipo de conduta.(CP, art. 147)

Quais os riscos reais?

As consequências vão muito além do mundo virtual. Quem pratica esses atos pode ser investigado, processado e até preso. Além da esfera criminal, há o risco de pagar indenizações às vítimas. Hoje, a Polícia Civil conta com delegacias especializadas em crimes cibernéticos que rastreiam usuários com rapidez, mesmo quando tentam se esconder no anonimato. O que se faz na internet deixa rastros e pode voltar de forma dolorosa.