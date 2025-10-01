Influenciador Gato Preto vira réu por tentativa de homicídio

O influenciador Samuel Sant'Anna da Costa, conhecido como Gato Preto, vai responder pelo crime de tentativa de homicídio com dolo eventual após se envolver em um acidente de trânsito na manhã de 20 de agosto na avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo.

A denúncia contra ele foi feita pelo Ministério Público e aceita pela Justiça. Assim, ele deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri. Não há data para que isso aconteça. Ele deve responder o processo em liberdade.

De acordo com a promotora Ana Paola Ferrari Ambra, Gato Preto ultrapassou o semáforo vermelho ao dirigir o veículo Porsche em velocidade incompatível com a via. Segundo ela, o influenciador estava sob efeito de álcool e droga, o que foi confirmado por um exame toxicológico.