Morre Jane Goodall, que revelou traços 'humanos' dos macacos

Trabalhando em Gombe, na Tanzânia, a partir de 1960, Goodall mostrou que os grandes símios fabricavam ferramentas, tinham personalidades, eram capazes de caçar de forma organizada e podiam conduzir "guerras" contra comunidades da própria espécie, entre outras descobertas.

A jovem britânica que sonhava viver entre os animais na África conseguiu revelar ao mundo a enorme proximidade cognitiva e comportamental entre chimpanzés e seres humanos sem ter nenhuma formação acadêmica, ao menos de início.

A primatologista britânica Jane Goodall talvez tenha sido o último grande exemplo de um fenômeno que praticamente desapareceu no mundo moderno: o de autodidatas capazes de revolucionar a ciência e a compreensão da humanidade sobre si mesma.

A britânica acabaria se tornando o pilar da mais longa pesquisa de campo contínua sobre uma comunidade de animais -os estudos em Gombe prosseguem até hoje, sem interrupções. Também se transformou na maior embaixadora global dos chimpanzés e dos demais grandes primatas (bonobos, gorilas e orangotangos), lutando em favor da preservação dessas espécies e pelo reconhecimento ao menos parcial de seus direitos individuais, por analogia com os direitos humanos.

Nascida em 3 de abril de 1934 no bairro londrino de Hampstead, Valerie Jane Morris-Goodall se mudou ainda criança com a família para o balneário de Bournemouth, um dos principais pontos de veraneio do litoral da Inglaterra. Seu pai, Mortimer, deu a ela um chimpanzé de pelúcia batizado de Jubilee, que ela guardou por toda a vida e que ajudou a despertar seu amor pelos animais. Mas Jane atribuía ao apoio da mãe, Margaret, a coragem e a segurança emocional que teve para enfrentar a vida na selva.

"Nossa família tinha pouco dinheiro, o que significa que ir para a universidade estava fora de questão", contou ela no documentário "Jane: A Mãe dos Chimpanzés", dirigido por Brett Morgen. Mas, com o sonho de ir para o continente africano e escrever sobre sua fauna exuberante, ela começou a guardar dinheiro trabalhando como garçonete e comprou uma passagem para o Quênia em 1957.