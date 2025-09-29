Sobrevivente do Nazismo, atriz Berta Loran morre aos 99 anos

A atriz e comediante Berta Loran, nascida Basza Ajs, morreu nesse domingo (28), aos 99 anos, num hospital particular de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sobrevivente do Holocausto e uma das maiores figuras do humor brasileiro, ficou conhecida por papéis marcantes em programas como Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total, da TV Globo.

Nascida em Varsóvia, na Polônia, em 1926, Berta era filha de judeus e chegou ao Brasil aos nove anos, após a família fugir da perseguição nazista. No país que a acolheu, adotou o nome artístico Berta Loran e começou a carreira ainda jovem, se apresentando em clubes da comunidade judaica ao lado da irmã, na dupla “Berta e Bela Ais”.