28 de setembro de 2025
PROPOSTA URGENTE

Barroso quer aumento de 8% ao ano a servidores do STF até 2028

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Antônio Cruz/Agência Brasil
Se aprovado, o aumento será aplicado a servidores efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas.
Se aprovado, o aumento será aplicado a servidores efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) enviou ao Congresso um projeto que prevê reajuste salarial de 8% ao ano para servidores do Judiciário até 2028. A proposta foi encaminhada pelo ministro Luís Roberto Barroso em seus últimos dias como presidente da Corte.

Leia mais: Empresa da família de Moraes tem casa de R$ 12 mi em Brasília

Se aprovado, o aumento será aplicado a servidores efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas, acumulando quase 26% até julho de 2028. O STF afirma que a medida não impacta as contas públicas, já que os recursos sairiam do orçamento do próprio Judiciário.

O objetivo é recompor perdas causadas pela inflação desde 2019. Em 2023, a categoria já conquistou o reajuste de 19%, considerado insuficiente para recuperar a defasagem.

O deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) articula pedido de urgência para acelerar a tramitação. Caso consiga apoio, o texto pode ir direto para votação no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões. Depois disso, seguirá para o Senado e, em seguida, para sanção presidencial.

*Com informações do SBT

