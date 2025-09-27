Musk e Bannon aparecem em novos documentos do caso Epstein

Documentos divulgados por democratas no Comitê de Supervisão da Câmara dos EUA colocam Elon Musk e Steve Bannon entre os nomes citados na agenda do milionário e criminoso sexual Jeffrey Epstein. Os arquivos, que cobrem o período de 2010 a 2019, incluem registros de telefonemas, viagens e compromissos diários.

Leia mais: Ex-assessor de Trump, Steve Bannon é preso em Nova York por fraude

Um dos registros, de 2014, traz a anotação: “Lembrete: Elon Musk para a ilha, isso ainda vai acontecer?”, em referência à ilha Little St James, onde mulheres relataram ter sofrido abusos. Musk negou a informação em postagem no X, dizendo: “Isso é falso”.