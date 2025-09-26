Assessoria desmente que Neymar vire noites e seja viciado; VÍDEO

Neymar Jr decidiu levar à Justiça o jornalista Rodolfo Gomes, que espalhou em live nas redes sociais que o camisa 10 do Santos seria viciado em álcool, drogas e jogos. A assessoria do craque rebateu as falas, chamando-as de “levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas”, e confirmou que medidas criminais e civis já estão em andamento.
Segundo a nota da NR Sports, empresa que cuida da carreira do jogador, as fake news não só atingem a imagem de Neymar como também desinformam a sociedade.
A polêmica não para aí. De acordo com apuração do portal LeoDias, revelada pelo colunista no programa Melhor da Tarde dessa quinta-feira (25), Neymar tem virado a noite constantemente e descuidado da própria saúde. O craque estaria exagerando nas festas de pôquer, onde rolam doses generosas de uísque e narguilé - práticas nada indicadas para um atleta em recuperação.
Enquanto isso, o atacante segue fora dos gramados por causa de uma lesão na coxa. O Santos ainda não deu prazo para a volta do astro, que tem contrato até o fim de 2025.
Segundo informações de Rodolfo Gomes, o atacante do Santos não terá tempo de recuperação para voltar a jogar neste ano.
Segundo informações de Rodolfo Gomes, o atacante do Santos não terá tempo de recuperação para voltar a jogar neste ano.
A fonte ainda fala:
“Ele tá viciado em whisky com energético, fuma narguilé e só dorme às 4/5h da manhã…”
???? @Rodox_Gomes pic.twitter.com/htoEo8Kut3
Segundo Leo Dias, no programa "Melhor da Tarde" desta quinta-feira (25/9), com apuração do portal LeoDias, Neymar Jr. tem virado a noite constantemente e não está se preocupando com a saúde
Segundo Leo Dias, no programa “Melhor da Tarde” desta quinta-feira (25/9), com apuração do portal LeoDias, Neymar Jr. tem virado a noite constantemente e não está se preocupando com a saúde, o… pic.twitter.com/au8AgjsDy2