Assessoria desmente que Neymar vire noites e seja viciado; VÍDEO

Neymar Jr decidiu levar à Justiça o jornalista Rodolfo Gomes, que espalhou em live nas redes sociais que o camisa 10 do Santos seria viciado em álcool, drogas e jogos. A assessoria do craque rebateu as falas, chamando-as de “levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas”, e confirmou que medidas criminais e civis já estão em andamento.

Segundo a nota da NR Sports, empresa que cuida da carreira do jogador, as fake news não só atingem a imagem de Neymar como também desinformam a sociedade.