Assessoria desmente que Neymar vire noites e seja viciado; VÍDEO

O atacante continua fora dos gramados por causa da lesão na coxa.
Neymar Jr decidiu levar à Justiça o jornalista Rodolfo Gomes, que espalhou em live nas redes sociais que o camisa 10 do Santos seria viciado em álcool, drogas e jogos. A assessoria do craque rebateu as falas, chamando-as de “levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas”, e confirmou que medidas criminais e civis já estão em andamento.

Segundo a nota da NR Sports, empresa que cuida da carreira do jogador, as fake news não só atingem a imagem de Neymar como também desinformam a sociedade.

A polêmica não para aí. De acordo com apuração do portal LeoDias, revelada pelo colunista no programa Melhor da Tarde dessa quinta-feira (25), Neymar tem virado a noite constantemente e descuidado da própria saúde. O craque estaria exagerando nas festas de pôquer, onde rolam doses generosas de uísque e narguilé - práticas nada indicadas para um atleta em recuperação.

Enquanto isso, o atacante segue fora dos gramados por causa de uma lesão na coxa. O Santos ainda não deu prazo para a volta do astro, que tem contrato até o fim de 2025.

