Evaristo Costa adota 'cordão de girassol' para sinalizar Crohn

Diagnosticado com doença de Crohn, o jornalista Evaristo Costa tem usado suas redes sociais para falar sobre a condição. Nesta quinta-feira (25), Evaristo publicou no Instagram um vídeo no qual conta que passou a usar o cordão de girassol, símbolo global que identifica pessoas com deficiências ocultas, como TEA (transtorno do espectro autista), doenças crônicas e pacientes ostomizados.

No Brasil, a lei federal 14.624/2023 instituiu o "cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas". O uso não é obrigatório, e a garantia dos direitos desses pacientes não depende da apresentação do acessório. Em São Paulo, a lei estadual 17.897/2024, sobre o mesmo tema, determina que serviços públicos e privados treinem seus funcionários para reconhecer o cordão de girassol e oferecer atendimento adequado.

O objetivo é evitar constrangimentos e facilitar o acesso a direitos, como prioridade em filas. O documento traz informações como nome, doença e telefones de contato, além de foto do paciente.