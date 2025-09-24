Ator de Dawson's Creek aparece irreconhecível em reencontro

James Van Der Beek, o eterno Dawson Leery, apareceu irreconhecível no reencontro virtual do elenco de Dawson’s Creek, que leu o episódio piloto num evento beneficente em Nova York. O ator, que luta contra câncer colorretal em estágio 3, não conseguiu comparecer pessoalmente por problemas de saúde, mas emocionou fãs e colegas ao surgir na transmissão.

Van Der Beek disse que esperava há meses pelo momento e lamentou não poder abraçar os amigos de elenco. “Eu queria estar no palco para agradecer cada pessoa presente. Vocês são os melhores fãs do mundo”, afirmou.