De “Caras e Bocas” ao TRT: ex-atriz da Globo vira servidora em SC

Danieli Haloten, que viveu Anita na novela Caras e Bocas em 2009, hoje trabalha no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Santa Catarina. Primeira atriz cega da teledramaturgia brasileira, ela trocou os estúdios pela vida pública e agora luta pela inclusão de pessoas com deficiência.
Formada em Jornalismo, Artes Cênicas e Direito, Danieli já trabalhou no Banco do Brasil, apresentou programas em Curitiba e até participou do Profissão Repórter. Em 2023, assumiu cargo no TRT, trabalhando remotamente em Curitiba, para ficar perto da família.
Sem cão-guia há três anos, ela conta que se sente “cega de novo” e desabafa sobre a demora no processo para conseguir outro. Além disso, relata falta de acessibilidade nos concursos públicos e prepara uma palestra para o TST sobre o tema.
Danieli também usa seu canal no YouTube para falar dos direitos das pessoas com deficiência e cobra mais representatividade: “Realizei o sonho de atuar em uma novela e agora de trabalhar em um tribunal. Foi difícil, mas possível. Ainda estamos longe da inclusão, mas não é por isso que vamos desistir”.