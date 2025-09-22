Vinicius Junior fica em 16º na Bola de Ouro; confira lista
Segundo colocado na premiação Bola de Ouro de 2024, o atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, ficou em 16º na eleição deste ano.
Considerado o favorito para ficar com o prêmio na edição passada, o jogador da seleção brasileira acabou frustrado ao ser superado na ocasião por estreita vantagem de votos pelo meia espanhol Rodri, do Manchester City.
Vinicius Junior ficou imediatamente à frente do polonês Robert Lewandowski, do Barcelona.
O vencedor deste ano foi o atacante Ousmane Dembélé, campeão da Champions League com o PSG.
LISTA DE MELHORES DA BOLA DE OURO
Masculino
1º Ousmane Dembélé (FRA/PSG)
2º Lamine Yamal (ESP/Barcelona)
3º Vitinha (POR/PSG)
4º Salah (EGI/Liverpool)
5º Raphinha (BRA/Barcelona)
6º - Hakimi (MAR/PSG)
7º - Mbappé (FRA/Real Madrid)
8º - Cole Palmer (ING/Chelsea)
9º - Donnarumma (ITA/PSG e Manchester City)
10º - Nuno Mendes (POR/PSG)
11º Pedri (ESP/Barcelona)
12º Khvicha Kvaratskhelia (GEO/PSG)
13º Harry Kane (ING/Bayern de Munique)
14º Désiré Doué (FRA/PSG)
15º Viktor Gyökeres (SUE/Arsenal)
16º Vinicius Jr. (BRA/Real Madrid)
17º Robert Lewandowski (POL/Barcelona)
18º Scott McTominay (ESC/Manchester United e Napoli)
19º João Neves (POR/PSG)
20º Lautaro Martínez (ARG/Internazionale)
21º Serhou Guirassy (GUI/Borussia Dortmund)
22º Alexis Mac Allister (ARG/Liverpool)
23º Jude Bellingham (ING/Real Madrid)
24º Fabián Ruiz (ESP/PSG)
25º Denzel Dumfries (HOL/Internazionale)
26º Erling Haaland (NOR/Manchester City)
27º Declan Rice (ING/Arsenal)
28º Virgil Van Dijk (HOL/Liverpool)
29º Florian Wirtz (ALE/Bayer Leverkusen e Liverpool)
30º Michael Olise (FRA/Bayern de Munique)