Caetano Veloso é parado em blitz e policial pede beijo; VÍDEO

O cantor Caetano Veloso foi abordado por um policial em Brasília, capital federal, onde fez show no último sábado (23). Em vez de pedir documentos, o agente solicitou um beijo. "Posso beijá-lo?", pediu.
Ao beijar Caetano, o policial se rendeu: "Que homem cheiroso!". A cena, que foi gravada em vídeo, viralizou nas redes sociais.
Caetano estava dentro do carro na companhia da mulher, a empresária Paula Lavigne, que, aliás, também ganhou um beijo do policial.
O ato carinhoso do policial, registrado nas redes sociais de Caetano, caiu nas graças das redes sociais. Foram muitos os elogios ao servidor, sobretudo por sua espontaneidade, mas também pela atitude doce e carinhosa.
Show
Caetano Veloso se apresentou no Na Praia Festival, em Brasília. Na plateia, muitas personalidades. Entre elas o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.