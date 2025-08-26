Caetano Veloso é parado em blitz e policial pede beijo; VÍDEO

O cantor Caetano Veloso foi abordado por um policial em Brasília, capital federal, onde fez show no último sábado (23). Em vez de pedir documentos, o agente solicitou um beijo. "Posso beijá-lo?", pediu.

Ao beijar Caetano, o policial se rendeu: "Que homem cheiroso!". A cena, que foi gravada em vídeo, viralizou nas redes sociais.

Caetano estava dentro do carro na companhia da mulher, a empresária Paula Lavigne, que, aliás, também ganhou um beijo do policial.